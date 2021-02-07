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Мишустин выделил 115 млн руб. для решения экологических проблем на Алтае 

Российская Газета и ещё 7 7 февраля 2021
Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Алтай. Регион получит средства для ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического завода. За десятилетия на предприятии, занимающемся производством ртути, скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать.
На проект ликвидации накопленного вреда федеральный бюджет в 2021 году выделит 115 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование определят по итогам подготовки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы.
В индивидуальной программе республики также увеличены расходы на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, на создание регионального фонда развития промышленности.
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Экология , Михаил Мишустин , Фонд развития промышленности , Республика Алтай
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