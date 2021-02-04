Пандемия оказала неожиданный эффект на климат Земли

Специалисты Национального центра атмосферных исследований зафиксировали неожиданный эффект от пандемии, оказанный на климат Земли. Снижение выбросов загрязняющих веществ привело к небольшому потеплению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи объясняют краткосрочное нагревание атмосферы тем, что аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, блокируют солнечный свет, однако локдауны по всему миру привели к уменьшению концентрации взвешенных частиц в воздухе. В результате поверхности планеты достигло больше солнечного тепла, особенно в таких странах как США и Россия.

Температура над некоторыми участками поверхности Земли прошлой весной была в среднем на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем можно было ожидать от преобладающих погодных условий. Наиболее заметно это увеличение оказалось в районах, характеризующихся высоким уровнем выбросов аэрозолей (на 0,37 градуса).

В то время как аэрозоли, как правило, осветляют облака и отражают тепло от Солнца обратно в космос, углекислый газ и другие парниковые газы оказывают противоположный эффект, удерживая тепло у поверхности планеты и повышая глобальную температуру. Ожидается, что небольшое снижение выбросов диоксида углерода приведет к более долгосрочному эффекту, тормозящему глобальное потепление.