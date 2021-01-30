Экологи заявили о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыле

Лесные пожары в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), особенно произошедшие весной прошлого года, привели к вторичному радиоактивному загрязнению и изменили его районы. Об этом заявил вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина в пятницу в ходе пресс-конференции в Киеве

"Каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения, поскольку поднятые в воздух радионуклиды рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно, где можно было осуществлять какую-то хозяйственную деятельность, можно было проводить туристические маршруты. Все это изменилось, и изменилось очень серьезно", — цитирует Щербину агентство "Укринформ".

Эколог также подчеркнул, что в результате крупного пожара в чернобыльской зоне весной прошлого года радионуклиды попали не только в воздух, но и в почву, и в воду.

"Радионуклиды уже включились в геохимический цикл и мигрируют, осуществляя вторичное радиоактивное загрязнение. И карты, которые были, например, туристических маршрутов в зоне отчуждения, устарели", — отметил Щербина.

Как напомнил вице-президент ассоциации, в первые годы после аварии на ЧАЭС были посажены огромные массивы быстрорастущих сосен, основным назначением которых была аккумуляция радионуклидов из почвы и грунтовых вод. Эти лесные насаждения, пояснил он, "на протяжении 35 лет поглощали радионуклиды через корневую систему с почвенной влагой и аккумулировали их в корнях, древесине, ветвях, хвое, но в настоящее время перестали выполнять свою основную барьерную функцию". По мнению эколога, это произошло как по естественным причинам, так и из-за лесных пожаров (их было 1,8 тыс. в период 1993-2020 годов) и отсутствия надлежащего ухода за лесными экосистемами. Кроме того, в условиях изменения климата леса массово гибнут из-за низкой устойчивости к пожарам, а также из-за вредителей и болезней.

Крупные пожары вблизи ЧАЭС возникли в начале апреля 2020 года. Полностью все возгорания, общая площадь которых составила около 20 тыс. га, были ликвидированы лишь к середине мая. Огонь уничтожил 12 сел и большой массив леса.