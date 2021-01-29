Украинский Херсон стал складом радиоактивных отходов из Черногории

«Отходы были отправлены в Херсон с верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории, которую вывели из эксплуатации. За долгие годы там скопились тонны загрязненной почвы и песка, оставшегося после пескоструйной обработки корабельных корпусов», — говорится в сообщении.