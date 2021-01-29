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Тысячи тонн токсичных отходов из Черногории хранят в Херсоне 

Украина.ру 29 января 2021
Украинский Херсон стал складом радиоактивных отходов из Черногории
Фото: © CC0, Pixabay
С 2019 года в украинском Херсоне хранятся почти четыре тысячи тонн токсичных и радиоактивных отходов из Черногории, сообщил Telegram-канал Украина.ру 29 января.
Как отмечают журналисты, это норма для современной Украины. Более того, проект поддерживает Всемирный банк.

«Отходы были отправлены в Херсон с верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории, которую вывели из эксплуатации. За долгие годы там скопились тонны загрязненной почвы и песка, оставшегося после пескоструйной обработки корабельных корпусов», — говорится в сообщении.

Лабораторные тесты, проведенные Министерством экологии Украины, показали, что отходы содержат большое количество веществ, которые могут вызывать рак и врожденные дефекты у новорожденных.
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«А куда это добро девать? Разумеется, на Украину. Теперь возникает вопрос, кто и за чей счет может сделать безопасным порядка 4 тысяч тонн токсичной грязи?», — задаются вопросом журналисты.

За этот «замечательный подарок из Черногории» стоит выразить отдельную благодарность Всемирному банку, подчеркивается в публикации.
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Экология , В мире , Всемирный Банк , Херсон , Черногория
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