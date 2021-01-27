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Хвойных лесов в России стало меньше за последние 12 лет 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Хвойных лесов в России стало меньше за последние 12 лет
Фото: depositphotos/tatisol
Специалисты Рослесинфорга заявили об уменьшении площади хвойных и роста площади лиственных лесов в России за последние 12 лет.
Как говорится в сообщении лесоучетной организации, в 2009-2013 годах году хвойными породами было занято более 526 миллионов гектаров, тогда как в 2019 году они занимали уже 521,7 миллиона гектаров.
Динамику уменьшения площадей, занятых хвойными деревьями, подчеркивают данные по четырем основным породам: лиственница, сосна, ель и кедр. При этом площадь основных лесообразующих пород (хвойных, твердолиственных и мягколиственных) в России за тот же период выросла примерно на 800 тысяч гектаров — до 692,4 миллиона гектаров. Так, стало больше берез, осин, бука и дуба. В Рослесинфорге отметили, что наиболее заметные изменения характерны для Приволжского федерального округа.
Как пояснили РИА Новости в учреждении, на изменения состава пород влияют вырубки, пожары, запаздывание лесовосстановления, а также изменения климата.
Ученые из Университета штата Нью-Йорк ранее назвали быстрый рост деревьев в мире плохим знаком. Они указали, что медленнорастущие и долгоживущие деревья заменяются быстрорастущими и уязвимыми.
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Экология , Общество , Рослесхоз , РИА Новости
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