Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов

Разработчик наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа получит 100 миллионов долларов. Такую сумму обещает выплатить основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск . «Я пожертвую 100 млн долларов в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал на своей странице в Twitter Маск. Он уточнил, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.

Улавливанием называется процесс отделения СО2 от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.