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Маск пообещал $100 млн за разработку в области борьбы с глобальным потеплением 

BFM.RU и ещё 11 41 минуту назад
Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов
Фото: Reuters
Разработчик наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа получит 100 миллионов долларов. Такую сумму обещает выплатить основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. «Я пожертвую 100 млн долларов в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал на своей странице в Twitter Маск. Он уточнил, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.
Улавливанием называется процесс отделения СО2 от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
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Экология , Илон Маск , SpaceX
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