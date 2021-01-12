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Ушедший год стал самым жарким в истории 

Мир24 40 минут назад
Ушедший год стал самым жарким в истории
Фото: «Мир 24» / Елена Крайнова
Минувший 2020 год стал самым теплым в истории наблюдений, заявили эксперты Службы мониторинга климата Европейского союза. Средняя температура на 1,25 градуса Цельсия превысила доиндустриальный уровень.
Аналогичные показатели наблюдались в 2016 году. Но тогда на погоду повлиял Эль-Ниньо — нагрев экваториальных вод Тихого океана, способствующий потеплению. В 2020 году этого явления не было, тем не менее, температуры поднялись до рекордных значений, сообщает AFP.

«Совершенно ясно, что в отсутствие влияния Эль-Ниньо на годовые температуры 2020 год будет самым теплым в истории», — сказал директор по климату и энергетике Института прорыва в Окленде, штат Калифорния, Зик Хаусфатер.

Эль-Ниньо случается каждые два-семь лет. Во время этого явления в тропическую часть Тихого океана поступают теплые поверхностные воды, что меняет погоду на огромных территориях. Ла-Нинья, напротив, охлаждает планету.
Эксперты отметили, что шесть лет, прошедших с 2015 года, являются самыми теплыми из когда-либо зарегистрированных, что свидетельствует о стойкой и углубляющейся тенденции к потеплению. Рост глобальных температур всего на один градус может привести к засухам, волнам аномальной жары, повышению уровня моря и мощным штормам.
Так, в 2020 году в Атлантике произошло рекордное количество ураганов — настолько много, что у Всемирной метеорологической организации (ВМО) не хватило букв в алфавите, чтобы назвать их. В некоторых регионах потепление значительно превысило среднемировое.
Средняя температура в Европе в 2020 году была на 2,2 градуса выше доиндустриального уровня и почти на 0,5 градуса выше, чем в 2019 году. Потепление в Арктическом регионе было еще более впечатляющим: северная Сибирь и часть самой Арктики прогрелись почти на 7 градусов выше показателей середины 19 века.
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Экология , В мире , ЕС
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