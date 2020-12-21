Француженка собрала на Эвересте 8,5 тонн мусора 

Писательница и альпинистка Марион Шайньо-Дюпюи три года назад начала проект «Чистый Эверест» с целью избавить горный пик от мусора, который накапливался годами. За три года Марион и команда собрали и вывезли 8,5 тонн отходов.

В течение последних 17 лет Марион жила как гид в горах. С детства она мечтала создать проект по уборке горной вершины от мусора. В 2013 году она поднялась на нее и поняла, как 30 лет экспедиций замусорили Эверест

«Восхождение на Эверест должно предложить одно из самых чистых взаимодействий между людьми и миром природы. Но в 2013 году, когда я добрался до вершины, я поняла, что гора была замусорена 30-летними экспедициями. Я подсчитала, что только на вершинах было выброшено около 10 тонн отходов!», — приводит газета Metro слова активистки.

Марион удалось убедить местные власти пожертвовать 50 яков, чтобы она и команда могли доставлять мусор вниз по склону горы. Миссия Марион заключается не только в спасении окружающей среды от мусора, но и в изменении качества жизни тех, кто живет в этом районе. Два миллиарда человек из китайских и индийских долин используют питьевую воду, которая из-за загрязнения Гималаев далека от стандартов чистоты и здоровья.

Марион надеется, что в следующий раз сможет очистить весь гималайский горный хребет.