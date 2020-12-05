«Вкус химикатов во рту»: ЧП в российском городе

Жители Тольятти пожаловались на ухудшение состояния здоровья. Они винят в этом сильные выбросы с местных заводов.

Весь город покрыт плотным туманом, особенно в низинах в безветренную погоду. У тех, кто выходит на улицу, начинаются зуд, аллергическая реакция и кашель. Некоторые люди отмечают головные боли и общее недомогание, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Чувствуется во рту вкус химикатов, особенно если это прям раннее утро. Как-то с работы возвращалась часа в четыре утра, очень сильно чувствовалось, потом голова болела полдня, — рассказала одна из жительниц по имени Анастасия.

По словам граждан, больше всего химикатов производства выбрасывают в выходные дни. При этом запах от них чем-то напоминает копчёную колбасу и сероводород.

При этом местные власти утверждают, что экологическая ситуация под контролем. По словам директора тольяттинской гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, запахи выбросов ощущаются острее из-за тумана, опустившегося на регион. Тем не менее она признала, что возможности атмосферы по самоочистке снижаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в январе — сентябре 2020 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в России оказался самым высоким как минимум за последние 16 лет. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Самарской области, далее с большим отрывом идут Бурятия, Оренбургская область и Забайкальский край.