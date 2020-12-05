Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Жители Тольятти пожаловались на зуд и кашель от выбросов с заводов 

News.ru и ещё 1 59 минут назад
«Вкус химикатов во рту»: ЧП в российском городе
Фото: РИА Новости
Жители Тольятти пожаловались на ухудшение состояния здоровья. Они винят в этом сильные выбросы с местных заводов.
Весь город покрыт плотным туманом, особенно в низинах в безветренную погоду. У тех, кто выходит на улицу, начинаются зуд, аллергическая реакция и кашель. Некоторые люди отмечают головные боли и общее недомогание, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Чувствуется во рту вкус химикатов, особенно если это прям раннее утро. Как-то с работы возвращалась часа в четыре утра, очень сильно чувствовалось, потом голова болела полдня, — рассказала одна из жительниц по имени Анастасия.

По словам граждан, больше всего химикатов производства выбрасывают в выходные дни. При этом запах от них чем-то напоминает копчёную колбасу и сероводород.
При этом местные власти утверждают, что экологическая ситуация под контролем. По словам директора тольяттинской гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, запахи выбросов ощущаются острее из-за тумана, опустившегося на регион. Тем не менее она признала, что возможности атмосферы по самоочистке снижаются.
Грязная сверху донизу: что случилось с Волгой
Ранее NEWS.ru писал, что в январе — сентябре 2020 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в России оказался самым высоким как минимум за последние 16 лет. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Самарской области, далее с большим отрывом идут Бурятия, Оренбургская область и Забайкальский край.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
News.ru: последние новости
Челябинские филологи составили коронавирусный словарь Челябинские филологи составили коронавирусный словарь Житель Омска убил соседа из-за неправильной уборки мусора Житель Омска убил соседа из-за неправильной уборки мусора Роспотребнадзор подготовил новые правила по профилактике COVID-19 Роспотребнадзор подготовил новые правила по профилактике COVID-19
Комментарии 2
Экология , Общество , Радиостанция "Говорит Москва" , Самара , Самарская Область , Тольятти
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение