Индия вспомнила прошлое ради избавления от пластика 

«Кулхады не только помогут сократить использование токсичного пластика и сохранить окружающую среду, но дадут работу и доход сотням тысяч гончаров», — уверен министр железных дорог Пиюш Гоял. Предполагается, что такая мера принесет доход по крайней мере двум миллионам гончаров. Кулхады лепят из глины, они абсолютно экологически чисты и не приносят вред окружающей среде, в отличие от пластиковых стаканчиков.