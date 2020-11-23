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Ущерб природе от предприятий в России за год увеличился в 10 раз 

+1 и ещё 8 1 час назад
Россия нанесла рекордный ущерб природе
Фото: iStock.com
В России оценили ущерб, нанесенный природе предприятиями в 2020 году, в 234,7 млрд руб., что превышает аналогичный прошлогодний расчет более чем в 10 раз. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.
Всего было произведено 632 расчета причинения вреда окружающей среде. Из них водным объектам — 296 расчетов на сумму 227 млрд руб., почвам — 336 расчетов на сумму 7,7 млрд руб.
По данным Чернышева, в 2019 года ущерб оценили в 20,3 млрд руб., а еще годом раньше — в 5 млрд руб.
Нанесенный ущерб все предприятия должны возмещать. Однако, подчеркнул Чернышев, только 0,01% взысканий компании оплачивают добровольно. Чтобы добиться остального, ведомство обращается в суд.
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Экология , Общество , Владимир Чернышев , РИА Новости , Республика Татарстан
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