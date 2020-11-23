Россия нанесла рекордный ущерб природе

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России оценили ущерб, нанесенный природе предприятиями в 2020 году, в 234,7 млрд руб., что превышает аналогичный прошлогодний расчет более чем в 10 раз. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев

По данным Чернышева, в 2019 года ущерб оценили в 20,3 млрд руб., а еще годом раньше — в 5 млрд руб.

Нанесенный ущерб все предприятия должны возмещать. Однако, подчеркнул Чернышев, только 0,01% взысканий компании оплачивают добровольно. Чтобы добиться остального, ведомство обращается в суд.