Россия нанесла рекордный ущерб природе

В России оценили ущерб, нанесенный природе предприятиями в 2020 году, в 234,7 млрд руб., что превышает аналогичный прошлогодний расчет более чем в 10 раз. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.
Всего было произведено 632 расчета причинения вреда окружающей среде. Из них водным объектам — 296 расчетов на сумму 227 млрд руб., почвам — 336 расчетов на сумму 7,7 млрд руб.
По данным Чернышева, в 2019 года ущерб оценили в 20,3 млрд руб., а еще годом раньше — в 5 млрд руб.
Нанесенный ущерб все предприятия должны возмещать. Однако, подчеркнул Чернышев, только 0,01% взысканий компании оплачивают добровольно. Чтобы добиться остального, ведомство обращается в суд.