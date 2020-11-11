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Названы последствия глобального потепления для России 

Lenta.ru 35 минут назад
Названы последствия глобального потепления
Фото: globallookpress.com
Климат в России станет теплее из-за глобального изменения климата, при этом у повышения средних температур есть как положительные, так и отрицательные стороны. О последствиях глобального потепления для страны сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова.
Средняя температура в России увеличилась более чем на градус за последние тридцать лет, что в дальнейшем приведет к новым климатическим рекордам. При этом наиболее сильно такие изменения отражаются на Арктике: например, в текущем году море Лаптевых не замерзло, как это обычно происходит. Однако Семенов считает, что глобальное потепление не несет серьезной угрозы для страны. Климат в стране станет более «европейским», а Сочи будет погодой напоминать Майами.
В то же время специалист признает, что потепление может оказаться пагубным для зданий и сооружений на вечной мерзлоте. Кроме того, изменение климата спровоцирует рост числа наводнений, гроз, засух и пожаров.
В 2018 году Минприроды подготовило доклад, согласно которому изменения климата, вызванные антропогенными выбросами парниковых газов, приведут к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев на территории России. Таяние вечной мерзлоты нарушит нормальную работу всех видов инфраструктуры, включая дороги, трубопроводы, здания и инженерные сооружения, в том числе те, что относятся к добывающим отраслям. В связи с этим возможны загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.
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Экология , Общество , Владимир Семенов , Минприроды , Росбалт , Краснодарский Край , Майами , США , Сочи
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