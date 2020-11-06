Гигантский айсберг угрожает заповеднику пингвинов

Огромный антарктический айсберг размером с небольшую страну движется к принадлежащему Великобритании острову Южная Георгия, возле которого он может сесть на мель уже через месяц, если не изменит курс. Эксперты опасаются, что это может нанести серьёзный ущерб дикой природе, поскольку обитающим на острове пингвинам и тюленям в период выращивания потомства придётся делать огромный крюк в поисках пищи. А по прогнозам, айсберг может не растаять даже за ближайшее десятилетие, пишет The Guardian.

Гигантский антарктический айсберг A-68A длиной 150 км, отколовшийся от шельфового ледника в 2017 году, сейчас движется в направлении островной территории Южная Георгия, которая принадлежит Великобритании. Эксперты предупреждают, что если айсберг не изменит курс и сядет на мель вблизи побережья Южной Георгии, это нанесёт серьёзный ущерб дикой природе, а также негативно повлияет на судоходство, сообщает The Guardian.

Этот гигантский айсберг имеет примерно такой же размер, как и вся территория Южной Георгии, рядом с которой он может оказаться уже через 20—30 дней, отмечается в статье. Отколовшись от ледника, айсберг дрейфовал и уже сместился за эти годы примерно на 1400 км к северу, оказавшись в районе, известном как «аллея айсбергов». В итоге A-68A, который сейчас имеет примерно 150 км в длину и 48 км в ширину, оказался примерно в 500 км от Южной Георгии.

«Это просто огромный айсберг, самый большой айсберг в Южном океане», — отметила в интервью The Guardian доктор Сью Кук, австралийский эксперт по изучению ледников.

Она пояснила, что хотя A-68A и следует по сходному с остальными курсу, однако точно предсказать его судьбу очень трудно, тем более что он дрейфует уже около трёх лет. Кроме того, различные погодные условия, течения и форма айсберга затрудняют прогнозы: этот гигантский плавучий «ледяной остров» толщиной всего около 200 м может развалиться на части или сесть на мель.

По словам Кук, сам по себе тот факт, что айсберг такого большого размера откололся от ледника, не является чем-то необычным, однако всё это происходит в регионе, где сейчас наблюдается «много изменений». Дело в том, что шельфовые ледники сейчас распадаются и теряют большие площади, из-за этого оставшаяся часть ледника становится более нестабильной и склонной к разрушению, отмечается в статье.

По прогнозам экспертов, из-за своего тонкого профиля этот огромный айсберг, за которым ведут наблюдение со спутников, может подплыть ещё ближе к Южной Георгии, прежде чем застрянет на мелководье. Профессор Герайнт Тарлинг из Британской антарктической службы предупреждает, что это может негативно сказаться на обитателях острова. Дело в том, что для живущих в этих суровых краях пингвинов и тюленей во время выращивания потомства критически важно, какое расстояние им приходится преодолевать в поисках пищи, пояснил он.

Если им придётся делать большой крюк, они могут не успеть вовремя вернуться к своим детёнышам, чтобы предотвратить их голодную смерть, подчеркнул профессор. При этом существует реальный риск, что если айсберг сядет на мель вблизи побережья, он может не растаять за ближайшее десятилетие. И это будет иметь большое значение не только для экосистемы Южной Георгии, но и для её экономики, предупредил Тарлинг.

В апреле этого года айсберг находился примерно в 230 км к западу — юго-западу от Южных Оркнейских островов. Однако сложно предсказать, где именно он может остановиться, рассказала доктор Кук в интервью The Guardian. На данный момент он находится примерно в 500 км от Южной Георгии — но учитывая, что его длина составляет 150 км, это не так уж и далеко, отметила она. А поскольку большая часть его находится под водой, он может с лёгкостью сесть на мель, и это вызывает беспокойство учёных и местных жителей.

Всё будет зависеть от того, где именно застрянет этот гигантский айсберг. Он может не только преградить маршруты, которые пингвины, тюлени и другие морские обитатели привыкли использовать в поисках корма, но и негативно повлиять на судоходство, если окажется «в неправильном месте», говорится в статье.

Доктор Эндрю Флеминг из Британской антарктической службы предполагает, что А-68A также может обогнуть Южную Георгию и приплыть в более тёплые воды, где начнёт таять и разрушаться намного быстрее. Но поскольку шельфовые ледники уже и так находятся в океане, то когда они распадаются, это не приводит напрямую к повышению уровня воды, поясняет The Guardian.

https://russian.rt.com/inotv/2020-11-06/Guardian-gigantskij-ajsberg-ugrozhaet-zapovedniku