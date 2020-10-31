Десятки белых медведей вышли к поселку в России

Ситуацию с хищниками на территории контролируют члены «Медвежьего патруля».
На Чукотке к территории вблизи поселка Рыркайпий подошли почти полсотни белых медведей, приманенные тушей кита, выбросившегося на берег в том районе.
Волонтер «Медвежьего патруля», созданного при поддержке WWF России и администрации округа и занимающегося постоянным контролем ситуации с белыми медведями, Татьяна Миненко рассказала «Звезде», как обстоят дела рядом с населенным пунктом.
«Сейчас в районе поселка медведей много — 46. Находятся они в 50 километрах от населенного пункта», — указала она.
Миненко объяснила, что поведение животных в настоящий момент беспокойства не вызывает.
«Нас такая ситуация устраивает. Медведи в поселок не заходят — это главное. Там они питаются выброшенным на берег китом и, также, на замерзшей лагуне они добывают нерп», — обозначила волонтер.
Эксперт указала, что животным придется задержаться на берегу до замерзания моря, в связи с чем ситуация требует внимательного контроля.
«Сейчас белые медведи находятся в очень тяжелом положении: им некуда деться, на море нет льда, поэтому они вынуждены искать себе пищу на берегу», — объяснила член «Медвежьего патруля».
В прошлом году белые медведи многократно заходили на территорию человеческих поселений на Новой Земле. Тогда над решением проблемы на архипелаге совместно работали полицейские, военные и ученые.