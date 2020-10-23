Климатологи заметили пугающее явление в Сибири

Климатологи сообщили, что море Лаптевых в Сибири до сих пор не покрылось льдом. Это произошло впервые с начала наблюдений, пишет газета The Guardian.
По данным специалистов, задержка с образованием льда на водоеме вызвана затяжным теплом, которое наблюдалось на севере России, а также вторжением атлантических вод.
Не так давно температура океана в данной местности повысилась более чем на пять градусов выше среднего из-за рекордной жары и необычно раннего исчезновения ледового покрова минувшей зимой. Изменение климата выталкивает более теплые атлантические течения в Арктику, тем самым нарушается обычная стратификация между теплыми водами на глубине и прохладной поверхностью. Данный фактор тоже затрудняет образование льда на море.
По мнению климатологов, запоздалое замерзание моря Лаптевых может негативно сказаться на всем полярном регионе.
Ранее ученые провели исследование и пришли к выводу, что температура морей и океанов на Земле поднялась до беспрецедентных значений. Сильный нагрев начался с 2018 года. Тогда в северо-восточной части Тихого океана образовалась большая масса теплой воды, получившая название «капля». Она нанесла большой урон водным экосистемам.