Богатство стран соотнесли с проблемой мусора

В мире каждый год образуется свыше 2 млрд тонн твердых бытовых отходов, а к 2050 году их объем вырастет до 3,4 млрд тонн. Согласно данным Всемирного банка, треть из них не утилизируется экологически безопасным способом, а свозится на полигоны и свалки, загрязняя воздух, воду и почву и провоцируя распространение инфекций.

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Но проблема не только в этом – если к этому времени население планеты, как ожидается, достигнет 9,6 млрд человек, потребуются ресурсы трех планет Земля, чтобы поддерживать текущий образ жизни. Переработка отходов и извлечение из них материалов и энергии позволят существенно сэкономить ресурсы.

Управление отходами как глобальная проблема включено в Цель устойчивого развития ООН 12 «Обеспечение устойчивых моделей потребления и производства». Многие международные организации инвестируют в это направление. Например, с 2000 года Всемирный банк выделил свыше 4,7 млрд долларов на более чем 340 программ управления ТБО по всему миру.

Между экономическим уровнем страны и образованием в ней отходов есть прямая зависимость. Так как в современном мире захоронением отходов занимаются преимущественно отстающие страны, то тенденция такова – чем выше доходы населения, тем ниже ежедневное производство мусора на человека. Так, по прогнозам Всемирного банка, к 2050 году в странах с низким уровнем дохода количество мусора увеличится более чем в три раза, тогда как в странах с высоким уровнем дохода – всего на 19%.

Любопытно, что в зависимости от уровня развития страны заметно отличается и состав образованных ее жителями отходов. Страны с высоким уровнем дохода производят больше сухих отходов, которые могут быть переработаны (пластик, бумага, картон, металл и стекло) и меньше органических. Доля последних увеличивается по мере снижения уровня экономического развития. В странах с низким уровнем дохода материалы, которые могут быть переработаны, составляют лишь 20%.

Системы разных стран различаются, но всегда основываются на раздельном сборе мусора населением. Одни заставляют своих граждан это делать штрафами, другие, напротив, снижают плату за коммуналку и вводят систему скидок на бытовые услуги, кто-то объединяет оба метода. Дальнейшая работа с отходами – дело профессионалов. Мусор, пригодный для вторичного использования, перерабатывают, а остальной сжигают.

Захоронение характерно для отстающих стран. Лидерами по переработке мусора в Евросоюзе являются Германия (66% возврата мусора в полезный оборот), Австрия (58%), Словения Бельгия (54%), Швеция (48,9%) и Франция (41,7%). Средний показатель по Европе составляет 46%.

Власти устанавливают экологические стандарты для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, и современные предприятия не наносят вреда окружающей среде, так как работают на технологиях, позволяющих нивелировать количество вредных выбросов в атмосферу. Из отходов получают энергию, газ и удобрения. Таким образом выстраивается закрытая цикличная система, при которой свалки отмирают как вид.

Горнолыжный склон на крыше центра управления отходами, Копенгаген Niels Christian Vilmann/ Ritzau Scanpix/ AFP/ East News

Германия: последи за соседом

Каждый житель Германии производит в год свыше 600 кг мусора, это больше, чем в среднем по Европе (482 кг). При этом на переработку отправляется 66% отходов, а 32% сжигается.

Немцы разделяют мусор с 1980-х годов. Сейчас рядом с каждым домом стоит три контейнера – для пищевых отходов, пластика и бумаги. Стеклянную тару относят в контейнеры общего пользования на улице, за исключением бутылок, предназначенных для многократного использования. Их сдают в специальные приемники в сетевых магазинах за деньги. Там же устанавливают контейнеры для батареек.

В Германии действует так называемая дуальная система, при которой производители обязаны оплачивать сбор и переработку упаковки либо организацию ее повторного использования. Из перерабатываемых материалов должно изготавливаться не менее 36% продукции (к 2022 году – не менее 63%). Расходы включены в стоимость товаров, которую платит конечный потребитель. Для компаний предусмотрена система штрафов и поощрений.

Упаковку товаров, которую можно переработать безопасным для экологии способом, помечают знаком Der Grüne Punkt («Зеленая точка»). Это металлические банки из-под напитков, коробки для соков, фольга, пластиковые пакеты от молока и т. п. Все это должно быть пустым и чистым. Складывать их следует в специальные желтые пакеты.

Разные виды мусора забирают по графику, составленному компанией по вывозу отходов и доведенному до жителей каждого дома. Порядок поддерживается с помощью высоких штрафов. Мусорные баки каждого многоквартирного дома стоят на отдельной площадке, которая отгорожена и закрыта. Если нарушителя, не отсортировавшего мусор или оставившего его в неположенном месте, не найдут, штраф разделят между всеми квартирами. Поэтому жители заинтересованы самостоятельно следить друг за другом.

С 2019 года в стране работает специальное бюро по надзору за выполнением экологических норм, а количество произведенного пластика отмечается в единой информационной системе (исходя из него, рассчитывается плата за переработку, которую оплачивают компании).

США: пластик – главный враг

В США производится 250 млн тонн бытового мусора в год. Например, от каждого жителя Нью-Йорка – более 11 килограммов в неделю. При этом сжигается 13% мусора, а перерабатывается 34%. Главная проблема здесь – пластиковый мусор, в год его производится более 30 млн тонн, и большая часть не предназначена для переработки.

На федеральном уровне действует общий подход, так называемая программа трех R – reduce, reuse and recycle, что значит сокращение потребления, повторное использование, переработка. Дополнительно власти каждого штата устанавливают для бизнеса и граждан систему различных запретов и стимулов. Например, в Нью-Йорке запрещено продавать еду в одноразовых пищевых контейнерах из пенополистирола, а магазины обязаны устанавливать емкости для сбора использованных пластиковых пакетов. Во многих штатах жителям предоставляются налоговые льготы за вывоз вторсырья или органических веществ в пункты их приемки. Расходы по вывозу мусора чаще всего лежат на муниципалитете, но в отдельных штатах предусмотрена возможность заключать контракты с частными компаниями.

В общем в сфере по переработке отходов заняты 1,5 млн человек, а ее годовой оборот превышает $250 млрд. Это заводы по переработке вторсырья, выработке биотоплива на его основе, по производству сжиженного газа из утилизированных бытовых отходов.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Нью-Йорке Alan Budman/ Vostock Photo

Япония: безвредное сжигание

Интересен опыт Японии. Здесь не самые высокие показатели переработки мусора по сравнению с Европой, но зато сортировка отходов стала частью культуры местного населения, которое занимается этим с 70-х годов. Причем мусор делят не на 3–4, а на десятки категорий.

В специальные контейнеры складывается каждая категория материалов для переработки – стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, баллончики от аэрозолей, металлическая посуда, макулатура, батарейки. Складывать мусор можно только в специальные прозрачные мешки, чтобы рабочие смогли проверить их содержимое.

За нарушение правил сортировки отходов предусмотрен штраф до 10 млн иен и даже тюремное заключение до пяти лет.

Отдельно собирают предназначенные для сжигания бытовые отходы – здесь сжигается в зависимости от региона до 80% мусора. В Японии около 1120 мусоросжигательных заводов, причем около 400 из них производят электроэнергию. Эти предприятия работают по строгим нормам, которые препятствуют загрязнению атмосферы вредными выбросами.

Один из заводов по переработке и уничтожению отходов «Сумида» находится в центре Токио, непосредственно рядом с жилым микрорайоном и детскими учреждениями. Абсолютную чистоту производства обеспечивают 2,4 тысячи специальных фильтров, которые очищают и обезвреживают отработанный газ. Зола отправляется на изготовление цемента. Та энергия, которая вырабатывается при сжигании мусора, потребляется самим заводом, а излишки продаются энергетическим компаниям. Предприятие занимает 18 тысяч квадратных метров и перерабатывает в день 600 тонн мусора. Всего в Токио в черте города расположено более 20 мусоросжигательных заводов.

ОАЭ: энергия вместо отходов

Власти ОАЭ всерьез озаботились вопросами сбора и переработки мусора после того, как подсчитали, что мощности основного мусорного полигона в Дубае будут исчерпаны к 2022 году. Чтобы приучить жителей к сортировке мусора, была разделена плата за сбор отходов – раздельный стал стоить заметно дешевле. Параллельно проводились информационная кампания и различные акции. Кроме того, муниципалитет оказывает поддержку компаниям из этой отрасли.