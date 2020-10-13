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На Камчатке обнаружены новые места гибели морских животных 

Мир24 и ещё 17 1 час назад
Губернатор Камчатского края опубликовал на своей странице в соцсети видео, где рассказал о том, что обнаружены новые случаи гибели морских обитателей. Печальные события происходят локально на участке шириной примерно 50 метров, передает РИА «Новости».
По словам главы региона, на одной из записей, присланных очевидцами, видно, что морские организмы погибли у восточного побережья Камчатки. Кроме этого, экспедиционное судно, которое направляется к мысу Лопатка, зафиксировало подобную картину южнее Авачинской бухты.
Напомним, о загрязнении в Авачинском заливе стало известно в начале октября. Тогда на берегу были обнаружены мертвые рыбы и морские животные. На трех участках акватории выявили фенол и нефтепродукты.
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Экология , Видео , Катастрофы , РИА Новости
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