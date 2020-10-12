Назван срок завершения катастрофы на Камчатке

Низкие температуры воды и воздуха способны нейтрализовать вредоносное воздействие на акваторию Камчатки токсичных водорослей, которое, по мнению ученых, послужило причиной ожогов роговицы у людей, контактирующих с водой, и привело к массовой гибели морского бентоса. Об этом во время брифинга сообщил журналистам научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

30 сентября специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. 16 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на состояние органов зрения.