Назван срок завершения катастрофы на Камчатке

Ранее региональные власти сообщали ТАСС, что токсичные водоросли, или так называемые красные приливы, рассматриваются как одна из основных версий причины произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке. Как пояснял директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров
, "красный прилив - это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог".