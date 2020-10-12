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Эксперт: токсичные водоросли прекратят воздействие на бухты Камчатки с приходом холодов

ТАСС
2 часа назад
Низкие температуры воды и воздуха способны нейтрализовать вредоносное воздействие на акваторию Камчатки токсичных водорослей, которое, по мнению ученых, послужило причиной ожогов роговицы у людей, контактирующих с водой, и привело к массовой гибели морского бентоса. Об этом во время брифинга сообщил журналистам научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.
Назван срок завершения катастрофы на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"У нас есть наблюдения в динамике: в начале октября в некоторых бухтах мы видели пенные пятна с воздуха, и уже к десятым числам никаких изменений цвета воды нет. Так что, о каком-то длительном влиянии жизнедеятельности этих токсичных водорослей на акваторию при понижении температуры воды и воздуха мы говорить не можем. Именно поэтому количество токсинов в пробах, которые забираются регулярно, постоянно снижается", - сказал Винников.
Ранее региональные власти сообщали ТАСС, что токсичные водоросли, или так называемые красные приливы, рассматриваются как одна из основных версий причины произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке. Как пояснял директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, "красный прилив - это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог".
30 сентября специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. 16 человек обратились за помощью к медикам с жалобами на состояние органов зрения.
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах произошедшего. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Экология,Общество,Алексей Озеров,Дмитрий Кобылкин,Юрий Трутнев,Минприроды,СКР,ИТАР-ТАСС,
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