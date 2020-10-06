На Камчатку направили криминалистов СК 

Специалисты должны будут провести исследование проб, которые были взяты в регионе на месте возможной экологической катастрофы.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды , Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.