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На Камчатку направили криминалистов СК 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
На Камчатку направили криминалистов СК
Фото: РИА Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Специалисты должны будут провести исследование проб, которые были взяты в регионе на месте возможной экологической катастрофы.
В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
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Экология , Происшествия , Александр Бастрыкин , Владимир Бурматов , Госдума , СКР , Минприроды
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