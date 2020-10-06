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Эколог предупредил о мутациях после загрязнения воды на Камчатке

News.ruиещё 41
1 час назад
Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий прокомментировал загрязнение воды на Камчатке. По его словам, последствия произошедшего будут проявляться в мутациях.
Раскрыты последствия катастрофы на Камчатке
Фото: News.ruNews.ru
Он отметил, что природе был нанесён значительный ущерб. Вне зависимости от обсуждаемых сейчас версий, причиной стали действия человека, передаёт РИА Новости.
Такие последствия быстро не устраняются. Хотя океан имеет способность к восстановлению, но это будет отзываться ещё годами в разных мутациях, в разной проблематике, — подчеркнул он.
Эколог добавил, что вне зависимости от того, был ли причиной разлив химикатов с танкера или с захоронения, люди будут «пожинать плоды» своего небрежного отношения к природе. Особенно это важно для Камчатки и Тихого океана, на которые делаются ставки в развитии туризма.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.
Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.
Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор.
Экология,Общество,Владимир Солодов,РИА Новости,
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