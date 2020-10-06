Раскрыты последствия катастрофы на Камчатке

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий прокомментировал загрязнение воды на Камчатке. По его словам, последствия произошедшего будут проявляться в мутациях.

Он отметил, что природе был нанесён значительный ущерб. Вне зависимости от обсуждаемых сейчас версий, причиной стали действия человека, передаёт РИА Новости.

Такие последствия быстро не устраняются. Хотя океан имеет способность к восстановлению, но это будет отзываться ещё годами в разных мутациях, в разной проблематике, — подчеркнул он.

Эколог добавил, что вне зависимости от того, был ли причиной разлив химикатов с танкера или с захоронения, люди будут «пожинать плоды» своего небрежного отношения к природе. Особенно это важно для Камчатки и Тихого океана, на которые делаются ставки в развитии туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.