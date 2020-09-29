Названы регионы, где закончилось место на свалках

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов © РИА Новости / Максим Блинов

Всего за прошлый год, по данным аудиторов, в России образовано 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограмм на человека. "В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в Российской Федерации остается захоронение – более 90% отходов направляется на полигоны и свалки", - говорится в материалах ведомства.

"При этом ситуация с объектами размещения близка к критической – при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО 1–2% в год существующие мощности полигонов в 32 субъектах Российской Федерации будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года", – отмечает Счетная палата. При этом во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены.

Всего в настоящее время в России действуют 2832 свалок, из них менее половины внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют еще и несанкционированные свалки – региональные власти выявили более 27 тысяч таких свалок, общая площадь которых составила 12,755 га. Еще более 4,6 тысяч свалок выявил Росприроднадзор.

Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра.