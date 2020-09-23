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Путин заявил о выделении триллиона рублей на экологию

РИА Новостииещё 4
2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды, в частности, на развитие инфраструктуры, снижение уровня загрязнения воздуха, будет выделен 1 триллион рублей.
Путин выделит триллион рублей на экологию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Путин в среду встречается в Большом Кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, - это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов", - заявил глава государства.
Экология,Политика,Общество,Владимир Путин,
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