Кошек хотят пустить в подвалы по всей стране 

В конце августа завершилось общественное обсуждение инициативы Минстроя , которой предлагалось закрыть вентиляционные отверстия в подвалах всех многоквартирных домов сетками. Зоозащитники против — тогда бездомные животные не смогут найти тёплое убежище лютыми зимами. В Москве разрешили дилемму в их пользу — пусть кошки приходят, сказали в мэрии. Получится ли распространить опыт столицы на всю Россию, разбиралась «Парламентская газета».

Спасительные окошки

В Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды два года добивались того, чтобы хотя бы один продух в подвале каждого многоквартирного дома оставался открытым по умолчанию, рассказывал «Парламентской газете» председатель комитета Владимир Бурматов . По его словам, когда отверстия в цоколях начали закрывать в качестве антитеррористических мер, погибли десятки тысяч животных — их замуровали внутри. А ещё миллионы стали умирать каждую зиму, так как лишились возможности залезать в подвалы погреться. Но когда исчезают кошки — приходят крысы, которые переносят различные заболевания.

В комитете начали переговоры с Минстроем, чтобы правила переписали, обязав управляющие компании открыть хотя бы по одному небольшому отверстию в цоколях, через которое небольшое животное пробраться может, а злоумышленник — нет. В министерстве пошли навстречу и после долгих согласований утвердили 23 ноября 2019 года постановление Правительства, по которому один продух должен быть открыт круглый год для поддержания нормального уровня влажности.

Но не прошло и года — 4 июня 2020-го появился новый документ, которым Минстрой предложил вернуть решётки на отверстия, ведущие в подвальные помещения. Речь идёт о проекте постановления кабмина «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». Это сводный документ, в котором 160 пунктов с требованиями, как надо управлять жилищами, но у зоозащитников возникли претензии только к одному, 75-му пункту — в нём требовалось установить на все проёмы технического подполья сетки с ячейками по 0,5 сантиметра. И только в случае, если собственники помещений решат открыть один продух, разрешается не ставить решётку.

Такую формулировку Бурматов считает шагом назад. До 2019 года тоже разрешалось оставлять отверстия открытыми по решению собственников жилья, но отверстия заваривали решётками, никого не спросив, и начинались нескончаемые войны жильцов с управляющими компаниями, которые отказывались снимать заграждения, сказал депутат.

Когда проект вышел, представителей Минстроя и зоозащитников пригласили на обсуждение в думский комитет. Пообщались плодотворно, сказал Бурматов. «По продухам мы договорились о формулировке: как минимум один продух должен по умолчанию оставаться открытым для вентиляции, и указано, что он не может забиваться какими-то препятствиями, не может быть какого-то ограничителя в виде сетки, жалюзи и тому подобного. А собрание собственников жилья может решить открыть, например, все продухи или несколько, поскольку они вправе распоряжаться своим имуществом», — рассказал он. По его словам, юристы уже «вычисли» формулировку, и окончательный вариант будет погружен в проект постановления.

Чтобы завершить дискуссию, парламентарии и представители Минстроя планируют провести совещание в Москве в ближайшее время. «Как только у них все остальные пункты будут готовы, они отдадут проект на подпись», — добавил депутат.

Постановления Правительства о содержании общего имущества и управления многоквартирными домами обязательны к исполнению во всех городах страны. По нынешним правилам один продух уже должен оставаться открытым, а что будет дальше — станет ясно, когда выйдет новое постановление.

Услышать все стороны

Тем временем в Москве уже начали подготовку к зиме. Мэрия распорядилась открыть отверстия в подвалах столичных домов «для беспрепятственного входа мелких домашних животных». Замглавы города Пётр Бирюков поручил чиновникам на местах проверить, открыты ли продухи, и, если закрыты, принять меры, чтобы управляющие компании сняли решётки и сетки. Об этом рассказала в своём Facebook столичный депутат Екатерина Енгалычева. «Котики будут жить!» — написала она, приложив факсограмму поручения.

В Москве ситуация с продухами была наиболее тяжёлая, считает Бурматов. Он назвал две причины: в столице чисто математически больше всего подвалов по сравнению с другими городами, а экологические активисты и зоозащитники не могли найти общий язык с управляющими компаниями — те ни в какую не хотели открывать продухи. «Сейчас благодаря позиции мэрии Москвы , надеюсь, нам удастся это поменять», — сказал депутат.