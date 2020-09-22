Человечество оказалось под угрозой из-за богачей 

Самые богатые люди планеты (63 миллиона человек) являются причиной выброса в атмосферу вдвое большего объема парниковых газов, чем беднейшие 50 процентов человечества. Об этом сказано в исследовании благотворительной организации Oxfam.

Богачи потребляют огромное количество товаров и услуг, что угрожает человечеству климатической катастрофой. Оказалось, что на 10 процентов самых состоятельных людей приходилось более половины (52 процента) от всех вредных выбросов в период с 1990 по 2015 год. Чрезмерное потребление усугубляет климатический кризис, за это платит бедное население и молодые люди, отметил глава отдела климатической политики Oxfam Тим Гор.

В докладе содержится призыв повышать налоги на такие источники высоких выбросов, как частные самолеты, спортивные автомобили и внедорожники.