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Человечество оказалось под угрозой из-за богачей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Человечество оказалось под угрозой из-за богачей
Фото: ТАСС
Самые богатые люди планеты (63 миллиона человек) являются причиной выброса в атмосферу вдвое большего объема парниковых газов, чем беднейшие 50 процентов человечества. Об этом сказано в исследовании благотворительной организации Oxfam.
Богачи потребляют огромное количество товаров и услуг, что угрожает человечеству климатической катастрофой. Оказалось, что на 10 процентов самых состоятельных людей приходилось более половины (52 процента) от всех вредных выбросов в период с 1990 по 2015 год. Чрезмерное потребление усугубляет климатический кризис, за это платит бедное население и молодые люди, отметил глава отдела климатической политики Oxfam Тим Гор.
В докладе содержится призыв повышать налоги на такие источники высоких выбросов, как частные самолеты, спортивные автомобили и внедорожники.
Ранее предприниматель Билл Гейтс назвал последствия загрязнения атмосферы такими же губительными, как и пандемии коронавируса. В своем блоге миллиардер и филантроп предсказал климатическую катастрофу уже в ближайшие десятилетия. В качестве предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
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Экология , В мире , Билл Гейтс
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