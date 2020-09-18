Уникальное норильское озеро умерло после разлива топлива

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Норильское озеро Пясино, которое пострадало от нефтепродуктов, признали мертвым. В нем обнаружили превышение допустимой концентрации тяжелых металлов.

На совещании в Дудинке руководитель Енисейского управления Росрыболовства Андрей Голонопулос заявил, что нефтепродукты дошли до Карского моря. В результате крупной экологической аварии на ТЭЦ «Норникель» озеро Пясино стало мертвым, сообщает депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем Telegram.

«Выпуск в Пясино мальков федеральный чиновник считает нецелесообразным», — пишет Пензина.

Также на совещании замминистра экологии Павел Борзых отметил, что топливо продолжает загрязнять территорию. Экспертизы показали, что концентрация нефтепродуктов снизилась, но на территории от Норильска до Пясино превышено содержание тяжелых металлов, цитирует «Московский Комсомолец».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что руководитель Росприроднадзора будет участвовать в заседании суда по ЧП в Норильске. Федеральная служба собирается взыскать через суд с «Норникеля» штраф за ущерб, нанесенный экологии.