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В Печорском море худеют и исчезают моржи 

РИА Новости и ещё 2 34 минуты назад
В Печорском море худеют и исчезают моржи
Фото: Андрей Болтунов
Состояние моржей в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря) вызывает беспокойство экологов, сообщает WWF России.
Там круглый год обитает так называемая "южная группировка" моржей. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен этих животных, и нередко их численность превышала тысячу голов.
Моржи отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи и в последнее время у них появились причины для беспокойства.
Максимальная численность млекопитающих на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя нервно, в среднем они стали менее упитанными. Результаты исследований в текущем году подтверждают прошлогодние опасения.

"В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична, и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками, — комментирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России. — На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны — залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря — это нам предстоит выяснить, а самое главное — понять, что происходит с моржами".

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Экология
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