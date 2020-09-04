В Печорском море худеют и исчезают моржи 

Состояние моржей в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря) вызывает беспокойство экологов, сообщает WWF России

Там круглый год обитает так называемая "южная группировка" моржей. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен этих животных, и нередко их численность превышала тысячу голов.

Моржи отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи и в последнее время у них появились причины для беспокойства.

Максимальная численность млекопитающих на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя нервно, в среднем они стали менее упитанными. Результаты исследований в текущем году подтверждают прошлогодние опасения.