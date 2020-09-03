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Чубайс призвал отправить в мусорное ведро закон о выбросах и принять более жесткий 

Русская Планета и ещё 2 1 час назад
Чубайс призвал ввести новый «жесткий» налог
Фото: Rusnano.com
Законопроект об урегулировании выбросов углерода в России следует ужесточить. Об этом заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Документ разрабатывался около пяти лет и до сих пор не утвержден. По мнению Чубайса, пока это «беззубый» закон, который можно «выбросить в мусорное ведро».
Позицию Чубайса разделяют советник президента и представитель Минприроды Сергей Хрущев. Они поддерживают идею ввести квоты и плату за выбросы сверх них. На первом этапе плата может быть символической, но даже это должно активизировать работу компаний по мониторингу за выбросами парниковых газов, считает глава «Роснано».
Пока проект закона о выбросах не содержит экономических механизмов регулирования — квот, углеродных налогов и сборов за превышение уровня выбросов.
Бизнес против жестких мер. Крупные компании считают, что введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести углеродный налог. Он обернется для России многомиллиардными потерями.
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Комментарии 15
Экология , Сергей Хрущев , Анатолий Чубайс , Роснано , ЕС , Минприроды
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