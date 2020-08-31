Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил об угрозе масштабной экологической катастрофы.

По его словам, разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и "брошены на произвол судьбы", а водонакопители переполнены.

"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — цитирует Фокина "Страна.ua".

Он указал, что вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря. В этой связи необходимо срочно организовать очистные работы.