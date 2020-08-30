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На острове Маврикий прошли акции протеста из-за гибели дельфинов 

Мир24 и ещё 4 40 минут назад
Гибель дельфинов привела к массовому протесту
Фото: www.pressfoto.ru/ / PRESSFOTO
На острове Маврикий прошли многотысячные акции с призывом расследовать разлив нефти в акватории острова, сообщают «Вести».
Поводом для протестов стала массовая гибель дельфинов. Сообщается, что за последнее время в водах у острова погибло 40 животных.
Протестующие потребовали от властей страны тщательного расследования причин гибели животных, а также принять меры по очистке акватории острова от остатков нефтепродуктов. Позднее экспертиза показала, что в организме животных не нашли следов отравления.
Разлив нефтепродуктов произошел в водах острова 25 июля, когда в районе знаменитого морского заповедника «Голубая бухта» сел на мель сухогруз Wakashio. Часть нефтепродуктов удалось откачать, однако 15 августа судно раскололось надвое и горючее вылилось в открытое море.
Ранее стало известно, что Маврикий обратился за помощью к ООН для ликвидации последствий экологической катастрофы.
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Экология , Происшествия , ООН
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