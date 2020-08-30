Гибель дельфинов привела к массовому протесту

На острове Маврикий прошли многотысячные акции с призывом расследовать разлив нефти в акватории острова, сообщают «Вести».

Поводом для протестов стала массовая гибель дельфинов. Сообщается, что за последнее время в водах у острова погибло 40 животных.

Протестующие потребовали от властей страны тщательного расследования причин гибели животных, а также принять меры по очистке акватории острова от остатков нефтепродуктов. Позднее экспертиза показала, что в организме животных не нашли следов отравления.

Разлив нефтепродуктов произошел в водах острова 25 июля, когда в районе знаменитого морского заповедника «Голубая бухта» сел на мель сухогруз Wakashio. Часть нефтепродуктов удалось откачать, однако 15 августа судно раскололось надвое и горючее вылилось в открытое море.