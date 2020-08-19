Как вторсырье улучшит экологию и экономику 

Во вторник, 18 августа, на форуме «Обращение с отходами» представители бизнеса обсудили пути создания экономики замкнутого цикла и перспективы развития переработки отходов.

Форум собрал представителей бизнеса и государственных компаний различного уровня: от крупнейших отечественных холдингов до стартапов. Тема вторичного сырья и переработки отходов касается как рядовых граждан, ответственностью которых является сортировка мусора, так и производителей, старающихся выстроить на своих предприятиях эффективные и экологичные модели.

Для Москвы вопрос обращения с отходами приобретает все большую актуальность. С этого года столица перешла на раздельный сбор мусора.

— В этом году произошло очень важное событие, уникальное для страны. За полгода была сформирована вся инфраструктура, чтобы обеспечить в шаговой доступности для каждого жителя раздельный сбор мусора, — рассказала заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова . — Мы работаем в четырех округа Москвы, сортируем 25 фракций и передаем их на переработку.

Так, переработанный пластик потенциально можно использовать на любом этапе создания продукции.

— Еще каких-то пять лет назад никто не думал о том, что происходит после того, как пластиковое изделие завершило жизненный цикл, — рассказал директор по устойчивому развитию компании «СИБУР» Максим Ремчуков . — Сейчас тренд следующий: пластик собирается, сортируется, подготавливается к переработке и возвращается в цикл.

Встраивание вторичного сырья в процесс производства — это элемент так называемой замкнутой циклической экономики, промышленной системы. На место понятия «конец срока эксплуатации» приходит восстановление и использование возобновляемых источников энергии.

Для столицы сегодня растет актуальность вопроса обращения с еще одним видом отходов. Речь о крупных химических источниках тока, а если конкретнее — о батареях электробусов.

— Накопители энергии — это отходы второго класса опасности, либо с ними будет обращаться федеральный экологический оператор, который создан в контуре госкорпорации «Росатом» , либо эти отходы будут возвращаться на предприятия производителя, который должен будет их утилизировать, — объяснила директор по развитию АО «Русатом Гринвэй» Екатерина Демичева.

Инфраструктура для обращения с такими отходами создается в рамках национального проекта «Экология». Планируется, что к моменту, когда батареи электробусов отслужат свое, уже будут возможности для их правильной утилизации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин , руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Сегодня на территории Москвы существует почти 1,5 тысячи компаний в сфере малого и среднего бизнеса, которые работают с отходами на разных этапах: сбор, сортировка, утилизация, переработка, обезвреживание, захоронение, а также популяризация раздельного сбора. Не обходится и без ИТ-решений, в особенности это касается транспортировки отходов.