Раскрыта опасность медицинской маски 

Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок. Из заявления экспертов для издания The Conversation следует, что маски могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Ученые подчеркнули, что во время пандемии наблюдается повышенный спрос на защитные аксессуары. Даже по мере того, как страны будут выходить из режима самоизоляции и снимать ограничения, люди будут нуждаться в миллиардах единицах масок ежемесячно. По словам экспертов, большая часть одноразовых масок изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.

В заявлении говорится, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. В частности, некоторые животные могут ошибочно употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик может распадаться на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях.

Ученые подчеркнули, что неправильно утилизированные маски могут нанести человеку не только косвенный, но и прямой ущерб. Выброшенные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как в определенных условиях вирус сохраняется на защитном аксессуаре сроком до семи дней.

Чтобы предотвратить катастрофу, ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени. Защитные маски рекомендуют хранить и стирать в соответствии с инструкцией.