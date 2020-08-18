Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Раскрыта опасность медицинской маски 

Lenta.ru 48 минут назад
Раскрыта опасность медицинской маски
Фото: Reuters
Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) призвали граждан отказаться от одноразовых масок. Из заявления экспертов для издания The Conversation следует, что маски могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.
Ученые подчеркнули, что во время пандемии наблюдается повышенный спрос на защитные аксессуары. Даже по мере того, как страны будут выходить из режима самоизоляции и снимать ограничения, люди будут нуждаться в миллиардах единицах масок ежемесячно. По словам экспертов, большая часть одноразовых масок изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет.
В заявлении говорится, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. В частности, некоторые животные могут ошибочно употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик может распадаться на мелкие фракции, которые со временем накапливаются в пищевых цепях.
Ученые подчеркнули, что неправильно утилизированные маски могут нанести человеку не только косвенный, но и прямой ущерб. Выброшенные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как в определенных условиях вирус сохраняется на защитном аксессуаре сроком до семи дней.
Чтобы предотвратить катастрофу, ученые посоветовали отказаться от использования одноразовых масок в пользу многоразовых. Также в отчете говорится, что многоразовый аксессуар должен иметь фильтры, которые можно использовать в течение продолжительного периода времени. Защитные маски рекомендуют хранить и стирать в соответствии с инструкцией.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Последние новости
Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии» Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии»
Комментарии
Экология , Наука и техника , Общество , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Видео
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение