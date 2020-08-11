Кусто предсказал исчезновение пингвинов

Пингвины, обитающие в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменения климата, заявил РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто.
"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", — сказал Кусто.
Он пояснил, что сейчас защищено 6% морских акваторий. Если новый заповедник будет создан, то удастся защитить 10% Мирового океана.