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Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Кусто предсказал исчезновение пингвинов
Фото: РИА Новости
Пингвины, обитающие в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей из-за изменения климата, заявил РИА Новости внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", — сказал Кусто.

Он пояснил, что сейчас защищено 6% морских акваторий. Если новый заповедник будет создан, то удастся защитить 10% Мирового океана.
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Экология , Другое , Наука и техника , РИА Новости
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