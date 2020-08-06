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В Москве нашли округ с самым загрязненным воздухом 

Мослента 1 час назад
В Москве нашли округ с самым загрязненным воздухом
Фото: РИА Новости
В Москве нашли округ с самым загрязненным воздухом — им стал Юго-Запад, в частности районы Матвеевское, Раменки и Очаково-Матвеевское. Снимок сделан в приложении Breezometer и опубликован в четверг, 6 августа, в Telegram-канале «Московские новости».
telegram-канал «Московские новости»
В этой части города из максимального значения в 100 микрограммов показано только 18, что является очень опасным показателем. В этих районах опасно жить на протяжении долгого времени, много пребывать на открытом пространстве, так как загрязненный воздух может повлиять на здоровье человека.

«Пребывание в помещении с активированной системой фильтрации воздуха станет лучшим вариантом для обеспечения долгосрочного здоровья», — сообщается в краткой сводке на портале. Кроме того, стоит держаться подальше от промышленных территорий и оживленной автотрассы.

7 апреля сообщалось, что снижение интенсивности движения автотранспорта и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса привели к тому, что в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась на 30-70 процентов по сравнению с рабочими днями.
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Экология , Новости Москвы , Общество
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