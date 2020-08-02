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Подмосковный полигон «Ядрово» закроют в декабре 

Lenta.ru 54 минуты назад
Подмосковный полигон «Ядрово» закроют в декабре
Фото: РИА Новости
Полигон «Ядрово» в Волоколамском округе планируют закрыть в декабре, на эти цели выделены большие средства, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в воскресенье, 2 августа.

«Уже сейчас там практически нет мусора. На 15 декабря он окончательно закроется», — сказал он.

В начале июня губернатор заявил, что все свалки на территории области будут закрыты до конца текущего года. Он уточнил, что полигон «Тимохово» перейдет в режим работы комплекса по переработке отходов. Воробьев отметил, что для Подмосковья экология имеет особое значение.
В том же месяце министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский заявил, что все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора на территории Подмосковья закроют в следующем году.
Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017-м.
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Экология , Общество , Андрей Воробьев , Антон Велиховский , РИАМО
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