Инвестиция в будущее: в ЕС потратят миллиарды на экопроекты

Франция выделит 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов) на поддержку экологических проектов. Экомодернизация в стране будет проходить параллельно с экономическими преобразованиями. Сконцентрируют усилия на трех приоритетных секторах: энергетическом обновлении, транспорте и энергетике.

Среди планов правительства — увеличение кредитов на ремонт жилья, чтобы сделать дома более энергоэффективными, увеличение использования железнодорожных грузов, расширение сетей велосипедных дорожек и поддержка электрических и гибридных транспортных средств.

«Экономический стимул будет и экологическим стимулом. За последние двадцать лет Франция сократила выбросы CO2 на 20%, но в то же время ее углеродный след увеличился на 17%. Что случилось? Мы прекратили производство углеродистой продукции во Франции, чтобы производить ее в других местах. Все усилия, прилагаемые в пределах наших границ, мы потеряли из-за импорта. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы продолжать снижать выбросы CO2 при локализации отраслей XXI века во Франции», — рассказал министр экономики Брюно Ле Мэр изданию Journal du Dimanche.

Эти инвестиции являются частью дополнительных 100 миллиардов евро расходов, объявленных в этом месяце президентом Эммануэлем Макроном с целью преобразования Франции в самую безуглеродную экономику в Европе.

Министр добавил, что для того, чтобы «экологический переход был принят всеми французами, он должен создать рабочие места».

«Поэтому мы приступим к процессу обучения, чтобы наш выбор новых отраслей промышленности привел к новым рабочим местам. Это предполагает подготовку либо наемных работников, имеющих работу на трансформируемых профессиях, либо обучение молодых людей, выходящих на рынок труда», — сказал Ле Мэр, который заверил в создании ста тысяч новых рабочих мест благодаря «зеленому стимулу».

В Хайфском университете разработали методику производства из остатков арбуза — биоэтанола — альтернативного топлива для транспортных средств.