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Франция направит 30 млрд евро на экопроекты 

Мир24 13 минут назад
Инвестиция в будущее: в ЕС потратят миллиарды на экопроекты
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Франция выделит 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов) на поддержку экологических проектов. Экомодернизация в стране будет проходить параллельно с экономическими преобразованиями. Сконцентрируют усилия на трех приоритетных секторах: энергетическом обновлении, транспорте и энергетике.
Среди планов правительства — увеличение кредитов на ремонт жилья, чтобы сделать дома более энергоэффективными, увеличение использования железнодорожных грузов, расширение сетей велосипедных дорожек и поддержка электрических и гибридных транспортных средств.
«Экономический стимул будет и экологическим стимулом. За последние двадцать лет Франция сократила выбросы CO2 на 20%, но в то же время ее углеродный след увеличился на 17%. Что случилось? Мы прекратили производство углеродистой продукции во Франции, чтобы производить ее в других местах. Все усилия, прилагаемые в пределах наших границ, мы потеряли из-за импорта. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы продолжать снижать выбросы CO2 при локализации отраслей XXI века во Франции», — рассказал министр экономики Брюно Ле Мэр изданию Journal du Dimanche.
Эти инвестиции являются частью дополнительных 100 миллиардов евро расходов, объявленных в этом месяце президентом Эммануэлем Макроном с целью преобразования Франции в самую безуглеродную экономику в Европе.
Министр добавил, что для того, чтобы «экологический переход был принят всеми французами, он должен создать рабочие места».
«Поэтому мы приступим к процессу обучения, чтобы наш выбор новых отраслей промышленности привел к новым рабочим местам. Это предполагает подготовку либо наемных работников, имеющих работу на трансформируемых профессиях, либо обучение молодых людей, выходящих на рынок труда», — сказал Ле Мэр, который заверил в создании ста тысяч новых рабочих мест благодаря «зеленому стимулу».
В Хайфском университете разработали методику производства из остатков арбуза — биоэтанола — альтернативного топлива для транспортных средств.
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Комментарии 1
Экология , В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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