Если выбросы СО2 в атмосферу не сократятся в ближайшее время, уже через 80 лет в Арктике может почти не остаться полярных медведей. Без прочного льда крупнейшие на Земле сухопутные хищники не смогут охотиться и просто вымрут от голода. Такой печальный прогноз представили канадские ученые.

Полярные медведи могут пасть жертвой потепления климата раньше, чем предполагалось до сих пор. Всего через 80 лет крупнейшие на Земле сухопутные хищники рискуют почти полностью исчезнуть, если выбросы углекислого газа в атмосферу сохранятся на нынешнем уровне. Об этом предупреждает команда ученых во главе с канадским биологом Петером К. Молнаром (Peter K. Molnar) из канадского университета Торонто Скарборо в статье для журнала Nature Climate Change.

Главной причиной стремительного падения численности почти всех 19 подвидов белых медведей эксперты считают недостаток пропитания. Эти хищники, размер которых достигает двух с половиной метров, попросту погибнут от голода. Лишь немногим экземплярам из-за стремительного потепления удастся дожить до 2100 года.

Проблема в том, что постоянно растущая температура приводит к таянию плавучих полярных льдов, необходимых медведям для охоты. Эти хищники питаются главным образом тюленями, но в открытой воде не могут догнать этих быстрых и ловких животных. Медведи ловят тюленей со льда, когда те выныривают на поверхность, чтобы вдохнуть воздух.

Иногда медведь пробивает лед, чуя под ним затаившегося тюленя. Чтобы определить толщину льда, он бьет и прислушивается к звуку плещущейся подо льдом воды.

Из-за потепления, по словам исследователей, сокращается продолжительность сохранения полярных плавучих льдов, благодаря которым медведи охотятся на тюленей. Ученые высчитали предположительное число «свободных ото льда» дней в последующие годы и сопоставили его с числом дней, в течение которых медведи смогут выжить без пропитания. При этом они учли, что самкам с потомством необходимо питаться чаще, чем самкам без потомства, а также то, что самцы испытывают голод чаще и сильнее, чем самки, потому что тратят больше энергии в день и хуже накапливают ее запасы.

По расчетам ученых, маленькие медвежата могут выжить без основного источника пропитания не более 117 дней, их матери — лишь немногим дольше. Взрослые самцы продержатся около 200 дней, самки без потомства — 255 дней.

Если не удастся существенно сократить выбросы СО2, эти границы к концу столетия будут пройдены.

Полярные медведи могут поститься по несколько месяцев, но из-за потепления климата им это, вероятно, не поможет.