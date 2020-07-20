Белым медведям предрекли изчезновение из-за потепления

Канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.

Дело в том, что дрейфующие льдины белые медведи используют для охоты на тюленей. Звери, живущие в экорегионе на северо-восточном побережье Канады и западном берегу Гренландии привыкли, что в летний период льдин нет. Они научились пережидать тёплый сезон на берегу, выкармливая детёнышей и экономя энергию. А вот медведи, обитающие у арктических побережий России , Гренландии и Аляски с этим только начали сталкиваться. Раньше они могли исопльзовали льдины для охоты практически круглый год, из-за глобального потепления эта группа животных оказалась особенно уязвимыма.

Известно, что белые медведи могут обходиться без пищи довольно долго, но конкретные пороговые значения были до последнего времени неизвестны. Теперь же ученые определили их для каждого экорегиона в отдельности. Оказалось, что к 2100 году пороговые значения будут превышены для 80% всех белых медведей. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детёныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change. По расчётам учёных, к 2100 году животные могут почти исчезнуть:

При высоких выбросах парниковых газов резкое снижение воспроизводства и выживания поставит под угрозу сохранение всех, кроме нескольких высокоарктических субпопуляций, к 2100 году. Умеренное сокращение выбросов продлит стойкость, но вряд ли предотвратит некоторые истребления субпопуляции в этом столетии.

Исследователи не считают, что белые медведи смогут приспособиться к постоянной жизни на суше. В качестве примера они приводят период конца плейстоцена. В то время белые медведи жили на всей территории покрытого льдом Балтийского моря, а когда после голоценового потепления, вечные льды отступили, животные исчезли из региона.

При этом таяние ледников в тот период привело к снижению солёности, изменению температуры и питательных веществ мирового океана. Эти обстоятельства затронули сформировавшиеся экосистемы и пищевые цепочки, в том числе они коснулись видов, добываемых человеком. Недавно учёные из Чили установили, что люди, обитавшие на территории Патагонии между 6500 и 2500 лет назад, удачно приспасабливались к изменениям, вызванным глобальным потеплениям, писал NEWS.ru.