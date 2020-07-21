Грета Тунберг получила 1 млн евро за защиту экологии

17-летняя экоактивистка Грета Тунберг удостоена премии в размере миллиона евро от частного португальского фонда. Сообщается, что девушка стала победительницей среди 136 номинантов из 43 стран.

Тунберг уже отметила, что будет и дальше бороться за защиту экологии и не бросит свое дело, пишет "Экономика сегодня". Она собирается передать деньги проектам и организациям, которые борются за экологию и выступают против изменения климата. Кроме того 100 тысяч евро получит компания Fridays For Future Brazil, ведущая борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки. Столько же средств достанется фонду Stop Ecocide, борющемуся за защиту природной среды.