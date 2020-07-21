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Активистка Грета Тунберг получила миллионную премию за защиту экологии 

Свободная пресса и ещё 2 4 часа назад
Грета Тунберг получила 1 млн евро за защиту экологии
Фото: Reuters
17-летняя экоактивистка Грета Тунберг удостоена премии в размере миллиона евро от частного португальского фонда. Сообщается, что девушка стала победительницей среди 136 номинантов из 43 стран.
Тунберг уже отметила, что будет и дальше бороться за защиту экологии и не бросит свое дело, пишет "Экономика сегодня". Она собирается передать деньги проектам и организациям, которые борются за экологию и выступают против изменения климата. Кроме того 100 тысяч евро получит компания Fridays For Future Brazil, ведущая борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки. Столько же средств достанется фонду Stop Ecocide, борющемуся за защиту природной среды.
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Экология , В мире , Грета Тунберг , ФБА "Экономика сегодня"
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