Смертельное соседство: медведи гризли вымирают из-за людей 

Исследователи наблюдали за 2669 медведей гризли в Британской Колумбии в период с 1979 по 2019 год. Оказалось, что жившие вблизи больших и малых городов особи чаще умирали молодыми.

Популяции медведей увеличивались по всей Северной Америке, с каждым годом устанавливая все более тесные и регулярные контакты с людьми. Согласно новому исследованию, проведенному в Альбертском университете Канады под руководством Клейтона Лэмба, эта тенденция подвергает медведей гораздо большему риску, чем людей.

Лэмб и его коллеги проследили за 2669 медведями гризли по всей Британской Колумбии в период с 1979 по 2019 год и обнаружили, что смертность медведей, живущих рядом с людьми, была в 7,5 раза выше, чем у тех, кто жил в дикой природе.

По данным ученых, только один из 30 медведей гризли, которые жили в регионах с частым контактом с людьми, доживал до 14 лет — среднего возраста для медведей. В диких районах с редким контактом с человеком 26 из 30 медведей доживали до 14 лет, говорится в отчете Inverse.

Основные угрозы для медведей исходили непосредственно от людей, особенно тех, кто охотился на животных либо для развлечения, либо в качестве превентивной меры безопасности и защиты домашнего скота.

Медведям также угрожала человеческая инфраструктура: железнодорожные пути и оживленные шоссе. Только в Британской Колумбии происходит 10 000 столкновений авто с дикими животными в год.

По словам Лэмба и его команды, медведи уже начали постепенно приспосабливаться к этим угрозам, активничая ночью, предположительно, чтобы избежать встреч с людьми днем. После трехлетнего возраста медведи в районах со значительным человеческим присутствием ежегодно увеличивали свою ночную активность на 3%.

Владельцы ранчо и фермеры могут использовать электрические ограждения для защиты сельскохозяйственных культур и скота, в то время как дорожные барьеры могут быть расширены, чтобы держать медведей подальше от трасс.

Некоторые районы Британской Колумбии уже смогли сократить число столкновений авто с медведями на 80%, построив переходы для диких животных — зеленый эквивалент пешеходного моста.

«Мы можем либо внести изменения, чтобы способствовать сосуществованию людей и животных. Если мы решим не приспосабливаться к соседству с дикими животными, мы, вероятно, продолжим бороться с ними и тем самым угрожать им истреблением», — добавил Лэмб.

В июне в национальном парке Канады заметили редчайшего белого гризли. Ученые не слышали о таких животных на протяжении нескольких десятков лет.

Ранее ученые выяснили, что близость людей к жирафам негативно отражается на их поведении.