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Ученый рассказал о таящихся в ледниках древних вирусах 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Ученый рассказал об угрозе новых вирусов
Фото: © Тимур Еникеев/ТАСС
Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.
По словам ученого, более десяти процентов территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет. Он рассказал о том, что в ней могут таиться древние вирусы, причем как безвредные для человека, так и крайне опасные.
Давыдов отметил, что сибирскую язву уже находили в остатках мамонтов, и не исключено, что в мерзлоте где-то сохранилась, например, черная оспа или другая болезнь. Именно поэтому он подчеркнул важность изучения прошлых эпидемий.
Ранее ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше.
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Экология , Наука , Наука и техника , Сергей Давыдов , РИА Новости
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