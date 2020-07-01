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Во всех магазинах Японии пластиковые пакеты стали платными 

Российская Газета 1 час назад
В магазинах Японии пластиковые пакеты стали платными
Фото: ТАСС
Все магазины в Японии с 1 июля начали брать деньги за пластиковые пакеты.
Еще в декабре прошлого года правительство Страны восходящего солнца решилось на жесткие меры в рамках борьбы с пластиковым мусором. Теперь стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (1,32 рубля). При этом посетители торговых точек могут взять бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон.
Местных жителей также призвали ходить в магазины с собственными сумками и использовать как можно меньше пластиковых пакетов. Об этом пишет ТАСС. Правительство Японии сейчас разрабатывает меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан.
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Экология , В мире , ИТАР-ТАСС , Япония
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