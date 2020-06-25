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Германия запрещает продажу одноразовых пластиковых соломинок 

BFM.RU 1 час назад
Германия запрещает продажу пластиковых соломинок
Фото: Reuters
Германия запрещает продажу одноразовых пластиковых соломинок, ватных палочек и пищевых контейнеров, приводя законы в соответствие с директивой Европейского союза, направленной на сокращение количества пластикового мусора, который загрязняет окружающую среду, сообщает ABC News.
В среду кабмин согласился прекратить продажу пластмасс, включая одноразовые столовые приборы, тарелки, палочки для перемешивания, а также полистирольные чашки и ящики к 3 июля 2021 года.
Министр окружающей среды Свенья Шульце сказала, что этот шаг был частью попытки отойти от «мусорной культуры». До 20% мусора, собираемого в парках и других общественных местах, состоит из одноразовых пластиковых контейнеров, в основном из полистирола.
Пластмассе требуются десятилетия, чтобы разрушиться, и микроскопические частицы были обнаружены в телах рыб, птиц и других животных.
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Экология , Общество , ЕС , телеканал АВС , Германия
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