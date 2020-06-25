Германия запрещает продажу пластиковых соломинок

Германия запрещает продажу одноразовых пластиковых соломинок, ватных палочек и пищевых контейнеров, приводя законы в соответствие с директивой Европейского союза , направленной на сокращение количества пластикового мусора, который загрязняет окружающую среду, сообщает ABC News.

В среду кабмин согласился прекратить продажу пластмасс, включая одноразовые столовые приборы, тарелки, палочки для перемешивания, а также полистирольные чашки и ящики к 3 июля 2021 года.

Министр окружающей среды Свенья Шульце сказала, что этот шаг был частью попытки отойти от «мусорной культуры». До 20% мусора, собираемого в парках и других общественных местах, состоит из одноразовых пластиковых контейнеров, в основном из полистирола.

Пластмассе требуются десятилетия, чтобы разрушиться, и микроскопические частицы были обнаружены в телах рыб, птиц и других животных.