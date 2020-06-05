Раскрыты подробности масштабной экокатастрофы в РФ

В 2017–2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки на ТЭЦ-3. Акты проверок опубликованы в системе СПАРК. РБК их изучил. Согласно им, на теплоэлектроцентрали были выявлены 33 нарушения, в том числе на складе дизельного топлива, в том числе такие, что связаны с эксплуатацией резервуаров.

29 мая, как сообщал «Рамблер», автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании — дочерней структуры «Норникеля» . В результате этого произошла разгерметизация резервуара и разлив более 20 тысяч тонн топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод», «Нарушение правил охраны окружающей среды» и «Халатность», а президент России Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.