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Нарушения на ТЭЦ-3 в Норильске нашли три года назад 

Артём Кульша и ещё 4 6 минут назад
Раскрыты подробности масштабной экокатастрофы в РФ
Фото: ТАСС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) нашла нарушения на складе дизельного топлива теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) в Норильске еще три года назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В 2017–2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки на ТЭЦ-3. Акты проверок опубликованы в системе СПАРК. РБК их изучил. Согласно им, на теплоэлектроцентрали были выявлены 33 нарушения, в том числе на складе дизельного топлива, в том числе такие, что связаны с эксплуатацией резервуаров.
29 мая, как сообщал «Рамблер», автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании — дочерней структуры «Норникеля». В результате этого произошла разгерметизация резервуара и разлив более 20 тысяч тонн топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод», «Нарушение правил охраны окружающей среды» и «Халатность», а президент России Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.
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Экология , Катастрофы , Происшествия , Григорий Березкин , Владимир Путин , Ростехнадзор , Норникель , РБК , Норильск
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