Как коронавирус повлияет на экологию

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью «Парламентской газете» призвал надзорные ведомства не закрывать глаза на нарушения промышленных предприятий ради увеличения объемов производства и количества рабочих мест.

Депутат отметил, что из-за сокращения производства в период пандемии сократились выбросы в воздух, сбросы в воду и почву, а «где-то животные, птицы, рыба возвращаются в естественную среду обитания».

«Поэтому главный вопрос: как изменится ситуация, когда все заработает? Важно, чтобы надзорные ведомства не закрывали глаза на «шалости» промышленников, лишь бы они работали и давали рабочие места», — сказал он.

Бурматов убежден, что экологический контроль ослаблять нельзя. «Мы будем настаивать, чтобы этого не произошло. Иначе наши дети и внуки не скажут нам спасибо за то, что мы улучшили производительность, не сохранив при этом окружающую среду», — сказал парламентарий.