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Бурматов рассказал, как коронавирус повлияет на экологию 

Парламентская газета 1 час назад
Как коронавирус повлияет на экологию
Фото: PIXABAY.COM
Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью «Парламентской газете» призвал надзорные ведомства не закрывать глаза на нарушения промышленных предприятий ради увеличения объемов производства и количества рабочих мест.
Депутат отметил, что из-за сокращения производства в период пандемии сократились выбросы в воздух, сбросы в воду и почву, а «где-то животные, птицы, рыба возвращаются в естественную среду обитания».
«Поэтому главный вопрос: как изменится ситуация, когда все заработает? Важно, чтобы надзорные ведомства не закрывали глаза на «шалости» промышленников, лишь бы они работали и давали рабочие места», — сказал он.
Бурматов убежден, что экологический контроль ослаблять нельзя. «Мы будем настаивать, чтобы этого не произошло. Иначе наши дети и внуки не скажут нам спасибо за то, что мы улучшили производительность, не сохранив при этом окружающую среду», — сказал парламентарий.
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Комментарии
Экология , Общество , Коронавирус , Владимир Бурматов , Госдума , Парламентская газета
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