Ученые назвали самое чистое место на планете 

Международная группа ученых из Университета штата Колорадо провела исследование воздуха над Южным океаном и сделала выводы, что во взятых образцах отсутствуют какие-либо следы загрязнения, а это, в свою очередь, говорит об уникальности указанных географических территорий. Отметим, что для отправки экспедиции было снаряжено специальное исследовательское судно, которое проделало путь до ледников Антарктиды. Свое исследование специалисты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые подчеркнули, что судить о низкой степени загрязнения воздуха над Южным океаном можно на основе подробного исследования аэрозольных образцов, которые, к слову сказать, было не так просто взять, так как воздух оказался настолько чистым, что в нём едва хватило ДНК для анализа. Проведя соответствующие тесты, американские и австралийские специалисты сделали вывод, что именно территория вокруг Антарктиды является наиболее чистой на всей планете. В исследовании подтверждается, что отсутствие каких-либо следов антропогенного загрязнения биосферы в районе Южного океана объясняется изолированным географическим положением.