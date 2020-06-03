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Ученые назвали самое чистое место на планете 

Версия и ещё 6 27 минут назад
Ученые назвали самое чистое место на планете
Фото: Reuters
Международная группа ученых из Университета штата Колорадо провела исследование воздуха над Южным океаном и сделала выводы, что во взятых образцах отсутствуют какие-либо следы загрязнения, а это, в свою очередь, говорит об уникальности указанных географических территорий. Отметим, что для отправки экспедиции было снаряжено специальное исследовательское судно, которое проделало путь до ледников Антарктиды. Свое исследование специалисты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые подчеркнули, что судить о низкой степени загрязнения воздуха над Южным океаном можно на основе подробного исследования аэрозольных образцов, которые, к слову сказать, было не так просто взять, так как воздух оказался настолько чистым, что в нём едва хватило ДНК для анализа. Проведя соответствующие тесты, американские и австралийские специалисты сделали вывод, что именно территория вокруг Антарктиды является наиболее чистой на всей планете. В исследовании подтверждается, что отсутствие каких-либо следов антропогенного загрязнения биосферы в районе Южного океана объясняется изолированным географическим положением.
Подводя итог, один из участников исследовательской группы Томас Хилл заявил, что, по всей видимости, Антарктида защищена от поступления природных отложений и микроорганизмов со стороны других континентов. Помимо этого, он подчеркнул, что Южный океан также входит в число тех немногих мест нашей планеты, которые подверглись минимальному воздействию человеческой деятельности.
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Экология , Наука , Наука и техника , Томас Хилл
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