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В России хотят отметить мусоропроводы 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
В России хотят отметить мусоропроводы
Фото: depositphotos.com
Министерство строительства РФ может отметить предписания, по которому мусоропровод обязательно нужно устанавливать в многоквартирном доме. Об этом говорится в плане по внедрению раздельного сбора мусора, пишет РИА «Новости»
«Подготовка изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах», –говорится в сообщении.
Российские чиновники также хотят определить, можно ли устанавливать в жилых домах измельчители продуктов, чтобы снизить объем мусора.
Кроме того, план предусматривает введение нового расчета платы за отходы при раздельном сборе. А те граждане, которые строят бизнес на вторичных ресурсах могут быть освобождены от НДФЛ, а компании — от НДС.
Ранее «Экспресс газета» писала, что правительство отказалось платить домохозяйкам.
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Экология , Общество , Новости регионов , Минстрой , РИА Новости
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