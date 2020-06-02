В России хотят отметить мусоропроводы 

Министерство строительства РФ может отметить предписания, по которому мусоропровод обязательно нужно устанавливать в многоквартирном доме. Об этом говорится в плане по внедрению раздельного сбора мусора, пишет РИА «Новости»

«Подготовка изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах», –говорится в сообщении.

Российские чиновники также хотят определить, можно ли устанавливать в жилых домах измельчители продуктов, чтобы снизить объем мусора.

Кроме того, план предусматривает введение нового расчета платы за отходы при раздельном сборе. А те граждане, которые строят бизнес на вторичных ресурсах могут быть освобождены от НДФЛ, а компании — от НДС.

Ранее «Экспресс газета» писала, что правительство отказалось платить домохозяйкам.