Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эколог объяснил, почему в Московской области появились медведи. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 25 минут назад
Почему в Московской области появились медведи?
Фото: «Мир24» / Татьяна Константинова
Причиной появления медведей в Московской области являются брошенные сельхозугодья. Поголовье животных постепенно увеличивается. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.
«В Московской области медведи уже появились. На северо-западе зафиксировано появление. До Москвы, я думаю, они не дойдут, но тенденция такая, что они более свободно разгуливают, поголовье несколько увеличилось — охота на них запрещена, охотников стало меньше, но, главное, кормовая база увеличилась из-за того, что сельхозугодия просто брошены. Это позволяет им увеличивать свое поголовье и занимать те территории, с которых их человек в свое время выгнал», — рассказал он.
После зимней спячки медведи заняты поиском еды, добавил эколог. Поэтому животные могут выходить к людям, в том числе, туда, где расположены мусорные свалки. Андрей Фролов сравнил поведение медведей в этот период с повадками бездомных собак. Он отметил, что кна улицах могут появляться стаи бродячих собак и лисы, которые тоже достаточно агрессивны весной.
«Они тоже, к сожалению, приходят к помойкам. Наиболее осторожными нужно быть в местах, которые прилегают к паркам. Бывают случаи, когда на помойках на людей даже вороны нападают, когда человек приходит выбросить мусор, а там десяток ворон, и они начинают на него кидаться», — рассказал Фролов.
Закрытие парков, добавил он, привело к тому, что на окраинах городов стали встречаться дикие животные. Они меньше напуганы, потому что рядом нет людей и транспорта.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Мир24: последние новости
В Ленобласти дикие животные стали чаще выходить из леса В Ленобласти дикие животные стали чаще выходить из леса Эколог рассказал о негативном влиянии коронавируса на природу. ЭКСКЛЮЗИВ Эколог рассказал о негативном влиянии коронавируса на природу. ЭКСКЛЮЗИВ На Украине скончался летчик-ас, Герой СССР Сергей Крамаренко На Украине скончался летчик-ас, Герой СССР Сергей Крамаренко
Комментарии 1
Экология , Новости Москвы , Общество , Андрей Фролов , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение