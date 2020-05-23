Почему в Московской области появились медведи?

Андрей Фролов. Причиной появления медведей в Московской области являются брошенные сельхозугодья. Поголовье животных постепенно увеличивается. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы

«В Московской области медведи уже появились. На северо-западе зафиксировано появление. До Москвы, я думаю, они не дойдут, но тенденция такая, что они более свободно разгуливают, поголовье несколько увеличилось — охота на них запрещена, охотников стало меньше, но, главное, кормовая база увеличилась из-за того, что сельхозугодия просто брошены. Это позволяет им увеличивать свое поголовье и занимать те территории, с которых их человек в свое время выгнал», — рассказал он.

После зимней спячки медведи заняты поиском еды, добавил эколог. Поэтому животные могут выходить к людям, в том числе, туда, где расположены мусорные свалки. Андрей Фролов сравнил поведение медведей в этот период с повадками бездомных собак. Он отметил, что кна улицах могут появляться стаи бродячих собак и лисы, которые тоже достаточно агрессивны весной.

«Они тоже, к сожалению, приходят к помойкам. Наиболее осторожными нужно быть в местах, которые прилегают к паркам. Бывают случаи, когда на помойках на людей даже вороны нападают, когда человек приходит выбросить мусор, а там десяток ворон, и они начинают на него кидаться», — рассказал Фролов.

Закрытие парков, добавил он, привело к тому, что на окраинах городов стали встречаться дикие животные. Они меньше напуганы, потому что рядом нет людей и транспорта.