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СМИ: мусорная реформа в РФ оказалась на грани провала 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Мусорная реформа оказалась на грани провала
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Провал мусорной реформы грозит России из-за планов по массовому строительству мусоросжигающих заводов и полигонов вместо переработки отходов. Планы «Российского экологического оператора» (РЭО) противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку.
Проект, подготовленный РЭО, предполагает строительство и реконструкцию 868 объектов, включая 700 новых. Из них 148 предприятий — по сжиганию мусора общей мощностью 4,3 млн тонн в год, приводит выдержку из проекта «Коммерсант». РЭО готов потратить на это 101 млрд рублей.
И это при том, что ещё 25 мусоросжигательных заводов собирается построить «Ростех». В планах также строительство и модернизация 351 полигона, из которых 253 — новые, 355 сортировочных станций. Последние предполагают компостирование отходов (53) и производство из них топлива RDF.
Предприятий по переработке мусора, согласно проекту, не более десятка, хотя сжигание и захоронение мусора в планах государственной политики стоят на последнем месте.
Эксперты приходят к выводу, что проект РЭО — лишь формальное выполнение целей нацпроекта «Экология», реализация которого оказалась самой худшей в прошлом году. По нацпроекту, к 2024 году должны идти в переработку 36% всех отходов.
Предложенная оператором схема вуалирует задачу, называя большинство объектов «энергетической утилизацией». А это по обновлённому закону о мусорной реформе приравнивается уже к переработке.
В федеральной схеме присутствует большое количество новых сортировок, а объёмы отсортированных фракций будут направляться на объекты по утилизации вторичных ресурсов, — комментирует ситуацию РЭО.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО (твёрдых бытовых отходов), источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».
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Комментарии
Экология , Общество , Ростех
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