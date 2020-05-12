Международная команда экологов и специалистов по изучению Земли предсказали значительный подъем мирового океана в ближайшие 250 лет, пишет издание Nature.

Для исследования эксперты опросили более 100 ученых, которые опубликовали минимум шесть работ об изменении уровня мирового океана. Их попросили дать собственный прогноз возможного подъема воды при разных вариантах эмиссии углекислого газа.

Прогнозы ученых оказались более пессимистичными, чем предположения действующей при ООН Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Они предсказывали подъем уровня мирового океана на 1,1 метра к 2100 году при худшем развитии событий.

Однако опрошенные исследователи заявили, что к этому времени уже может быть зафиксирован показатель в 1,3 метра. К 2300 году специалисты прогнозируют поднятие в пять метров. Один из авторов работы Штефан Рамшторф из Университета Потсдама считает, что причина таких значительных изменений — таяние льдов в Гренландии и Антарктиде.

«Объема находящегося там льда хватит, чтобы поднять уровень мирового океана на 65 метров, если весь лед растает. Это значит, что мы не можем себе позволить потерять даже небольшой процент этого ледяного покрова», — подчеркнул Рамшторф.