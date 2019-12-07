Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва раскритиковала "марш" на Крым
Москва раскритиковала "марш" на Крым
Политика
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма
В мире
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба
Происшествия

«Практически ничего не изменилось»: Грета Тунберг признала неэффективность экоактивизма 

Вести.Ru + ещё 9
«Ничего не изменилось»: Грета Тунберг разочарована
Фото: www.vesti.ru
В Мадриде тысячи человек вышли на "Марш за климат". К акции присоединились знаменитости: актер Хавьер Бардем и шведская школьница Грета Тунберг. 16-летняя экоактивистка провела в столице Испании пресс-конференцию, на которой сказала, что разочаровалась в "школьных забастовках". Что же теперь предлагает Грета?
Само ожидание ее прибытия в Мадрид стало событием куда более волнительным, чем все, что происходило после. Уставшая, явно не в духе, с расписанным лозунгами куском фанеры для демонстраций подмышкой она выходит из поезда на железнодорожном вокзале Мадрида. От услуг экологически чистого ослика по кличке Плоттерито, милостиво предложенного ей общиной одного из городков Испании, суровая шведка Тунберг отказалась, хотя могла дорогу из Лиссабона до Мадрида преодолеть верхом. Ишак в отличие от тепловоза угарный газ во время езды не выделяет. Пресной и скучной оказалась и речь, произнесенная на саммите. Не сравнить с той, что в Нью-Йорке. То ли спичрайтеры исписались, то ли ничего нового Тунберг сказать уже не может.
"Мы становимся все больше и больше. Наши голоса становятся громче, нас чаще слышат, но они не транслируются политикам. Мы нуждаемся в большем количестве активистов. Мы боремся уже больше года, но до сих пор практически ничего не изменилось", — говорит экоактивистка Грета Тунберг.
Спущенная на плечи толстовка, в руках — массивные наушники. Грета, как всегда, будто немного не здесь. С одной стороны — призывает новых сторонников участвовать в забастовках, с другой — сетует, что за полтора года ничего не изменилось. А что, собственно, должно было измениться?
"Грете не нужны реальные дела. Послушав речь Греты, можно еще раз убедиться, что проект, который реализует она или который реализуют люди, стоящие за ней, исключительно находится в зоне пиара, в зоне информационного давления", — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Ведь глобальное потепление и климатический кризис в отличие от международных корпораций не боятся подпорченной в СМИ репутации и пикетов. Проблему действительно сложно решить одними разговорами, ведь пока в условно прогрессивной части земного шара, заботясь об экологии, кофе наливают в крафтовый стаканчик из переработанной бумаги, остальная часть тонет в грудах пластика.
"Сколько бы ни было экоактивистов по всему миру на других континентах в Евразии, Африке, Латинской Америке, никто не будет им уделять столько внимания, потому что за этим не стоят интересы корпораций. Напротив, это бьет по корпорациям", — отмечает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Просто Грета — это не про экологию, а про бизнес. Лицо детского экоактивизма сформировалось ни с появлением Тунберг, а значительно раньше. Только лицо это, к сожалению, незнакомо и, увы, совсем не интересно массам, ведь их каждый шаг не транслируется в режиме онлайн. Они не бывали на обложке GQ и не отчитывали Трампа, а просто делали свое дело, собирая пластик, сортируя мусор, очищая воду. Теперь и их, творцов реальных дел, и тех, кто лишь копирует демагогию шведской девочки, зовут клонами Тунберг. Несправедливо.
Свежий пример — восьмилетняя девочка из Индии, живущая в Мадриде, перекрывает дорогу к месту проведения климатического саммита и сразу попадает в эфир западных телеканалов. Инструмент эффективный, правда, в решении вопросов политических и экономических. Сквозь этот экологический вой протестующего стада порой слышны и трезвые мысли. Изабелла Ярванди — тоже подросток, тоже шведка, но школу не прогуливает, а выступает за совсем другие ценности.
"Европейское общество разношерстно, не такое однородное, и все-таки появляется человек, который представляет народные интересы. Все, что связано с глобальным потеплением, все, что связано с сообществом ЛГБТ, — понятно, что это лоббирование интересов. И появление такого явления, как "Анти-Грета", приветствуется всеми здравомыслящими людьми", — объясняет председатель партии "Действие", политолог Руслан Панкратов.
Высказывалась против потока мигрантов и гей-браков и получила блокировку в Twitter. Якобы по причине несовершеннолетия. В то же время аккаунт Греты Тунберг, которой пока еще 16, почему-то никто не блокирует. Толерантность — очевидно, главное слово Запада, но кто сказал, что любимое?
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Вести.Ru: последние новости
"Глубину не проверяли": в Омской области обнаружен наполненный кровью водоем "Глубину не проверяли": в Омской области обнаружен наполненный кровью водоем Киевлянин пригласил женщину на первое свидание в свой дом и показал скелет в шкафу Киевлянин пригласил женщину на первое свидание в свой дом и показал скелет в шкафу Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы
Комментарии 
Теги:
Экология , В мире , Общество , Дмитрий Солонников , Грета Тунберг , Валерий Коровин , Хавьер Бардем , Испания , Лиссабон , Мадрид , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма 257
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 206
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба 31
Зеленский определил «самое страшное» на Донбассе
Зеленский определил «самое страшное» на Донбассе 18
Россияне нашли «озеро» из крови
Россияне нашли «озеро» из крови 1
Новости партнеров
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение